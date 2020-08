Rio - A ex-BBB Carol Peixinho , de 35 anos, fez uma aula de futvôlei, em São Paulo, nesta quarta-feira. A aula aconteceu em uma quadra de areia no bairro de Moema. O professor foi Nicolas Peixinho, primo de Carol. A musa, que participou do "BBB19", está procurando novas formas de se exercitar nesta quarentena e mostrou sua boa forma com um short curtinho e biquíni. Carol é baiana mas atualmente mora em São Paulo.