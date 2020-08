Rio - Depois de algum tempo em Ibiza, na Espanha, Luana Piovani está curtindo uns dias de descanso na Suécia. A apresentadora contou, nas redes sociais, que passou por um "perrengue chique" em um restaurante sueco. Ela pediu lagostim e camarão em um restaurante para o almoço, mas não conseguiu comê-los.

Galeria de Fotos O prato que Luana Piovani conseguiu comer na Suécia: maionese e camarões Reprodução Internet Luana Piovani no restaurante à beira mar na Suécia em que não conseguiu comer lagostim Reprodução Internet Luana Piovani faz topless e abre espacate em cliques feito em Ibiza Reprodução Instagram Luana Piovani faz topless e abre espacate em cliques feito em Ibiza Reprodução Instagram Luana Piovani faz topless e abre espacate em cliques feito em Ibiza Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Luana Piovani faz topless em Ibiza, na Espanha Reprodução Internet Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução Luana Piovani curte férias em Ibiza Reprodução

"Aqui está na época do lagostim. Estou aqui, adoro lagostim e pedi. Você não está entendendo: vieram cinco lagostins no meu prato, inteiros, com os olhos. Foi me dando um negócio. Disse, 'moço [para o garçom], pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo mexer nesse negócio'", iniciou Luana.

Ela contou que o garçom informou que para comer os crustáceos seria necessário pegá-los pelo rabo e cortá-los com a faca. "Eu disse, 'não tenho a menor condição de fazer isso com o bicho'. Ele vem morto, mas o bicho é o bicho. Pedi um camarão, e ele veio igual. Fiquei meio aflita. Daí, pedi uma torradinha com camarãozinho e maionese, que é a minha cara", relatou a apresentadora.