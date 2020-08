Depois de harmonizar vinho com presunto de R$ 7 mil, Galvão faz sanduíche de pão com mortadela

Rio - Galvão Bueno deu o que falar nas redes sociais ao harmonizar um presunto jamon, avaliado em R$ 7 mil, com um vinho de sua vinícola. Para mostrar que atende a todos os públicos, uma semana depois, o narrador harmonizou um vinho com pão com mortadela.

"Hoje eu fiz a receita daquele famooooooso sanduíche de mortadela do Hocca Bar, dica do meu amigo Chef Horácio Gabriel e claro, harmonizando com #BuenoWines!!", escreveu Galvão no Twitter.

No entanto, o narrador fez o pão com mortadela mais famosos de São Paulo, que é vendido no mercadão. Junto com o lanche ele, é claro, escolheu um vinho de sua vinícola para harmonizar.

"Aqui em casa foi pão com ovo e pra harmonizar um bom refrigerante de limão", brincou um internauta. "Aqui em casa hoje foi pão com carne moida e maionese, dica da minha vizinha Maria. E claro, para harmonizar um suco Tang de manga", disse outra pessoa.

