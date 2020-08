Bruna Marquezine mostra fotos da comemoração de seu aniversário

Rio - Bruna Marquezine resolveu compartilhar com seus seguidores do Instagram, na noite desta quinta-feira, o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário. A atriz completou 25 anos no dia 4 de agosto.

As imagens são de um passeio de barco que a atriz fez com a família e amigos para comemorar a data. Nas fotos, Bruna aparece saltando do mar, fazendo stand up com sua cachorrinha de estimação e registrando tudo com uma câmera analógica.

"#TBT de semana passada. 4 de agosto de 2020. Meu aniversário", escreveu a atriz na legenda. Mais cedo, ela falou em uma live sobre como é comemorar aniversário em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Como as pessoas não puderam estar fisicamente comigo, meus amigos deram um jeito de se fazer presentes. Eles editaram um vídeo com vários depoimentos. Eu me senti tão amada, especial. Foi um dos melhores aniversários da minha vida. Só o fato de tirarem um tempo para gravarem o vídeo foi muito especial. Não sei se é porque estamos num momento delicado, mas me senti muito amada. Acho que estamos dando valor para as coisas que antes achávamos banais", disse.