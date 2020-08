Aventuras Maternas: livros, quadros e cultura para toda a família

Um livro para afastar o medo dos monstros do sono



“Boa noite”, diz a mamãe. É aí que tudo começa! Afinal, quem nunca teve medo de dormir quando as luzes se apagaram? Quem nunca conferiu embaixo da cama para checar se não tinha nada assustador por lá, além de poeira? O livro “Sono”, lançamento da Saíra Editorial, dialoga com esse e outros medos que todos temos. O enredo narra a dificuldade para dormir de uma pequena garotinha, que passa a imaginar monstros na escuridão depois do beijinho de boa-noite da sua mãe. Ela precisa encontrar, dentro de si, uma forma de transpor a noite sem que o medo seja mais forte que a vontade de descansar e ter uma boa noite de sono e de sonhos. “Sono” é um livro para ser lido e visto. As ilustrações complementam o que as palavras não dizem e vice-versa. As sensações e os sentimentos, tão protagonistas quanto a garotinha cuja história se conta, aparecem em ilustrações surpreendentes de Luciana Romão, também autora do texto. A obra se apresenta como uma espécie de terror infantil – mas que, claro, não assusta ninguém. A história pode ser ouvida em leitura compartilhada por crianças a partir de dois anos, como uma forma de afastar medos sobre o escuro, sobre o dormir e, por que não, ajudar os pequenos a se livrarem de outros fantasmas. Com preço de R$19,90, pode ser comprado pelo link https://amzn.to/38JwLKR







Poesia nas telas



Conhecido do público infantil e adulto, o conto ‘O Pequeno Príncipe’, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, sai dos livros e chega aos palcos, em uma montagem musical. O Diversão em Cena ArcelorMittal Online exibe o espetáculo no próximo domingo, 16 de agosto, às 16h. A peça, encenada pela Copas Produções Artísticas, fala sobre solidão, amizade, liberdade, amor e perda por meio da história de um aviador que cai no meio do deserto do Saara, na África. Perdido, ele é surpreendido por um menino com cabelo da cor de trigo que lhe enche de perguntas. O piloto, então, o chama de Pequeno Príncipe. O principezinho começa uma amizade com o aviador e, aos poucos, conquista o público pela sua inocência, ingenuidade e sabedoria. Durante as lives do Diversão em Cena será disponibilizado um QR Code para realização de doações a artistas de Minas Gerais em situação de vulnerabilidade social. Para assistir, acesse pelo Facebook (Facebook.com/DiversaoEmCena) ou YouTube (youtube.com/c/FundacaoArcelorMittal).







Uma jornada de missões para estudantes de todo o país



O Desafio Criativos da Escola chega à sua sexta edição de cara nova. Com os obstáculos impostos pela pandemia do novo coronavírus, a premiação do programa Criativos da Escola do Instituto Alana foi reconfigurada. Com lançamento em 18 de agosto, o Desafio 2020 será uma jornada criativa com uma série de missões para mobilizar estudantes de todo o país. Eles se transformam, transformam o mundo e ainda podem concorrer a uma premiação nacional. Organizada em três etapas - Fagulha, Chama e Premiação -, a jornada pretende mobilizar crianças e adolescentes para que se reconheçam como protagonistas das transformações que desejam ver no mundo e, assim, convidá-los a planejar uma ação coletiva para melhorar sua realidade. Mesmo sendo complementares, as etapas da jornada criativa são independentes. Na primeira etapa do Desafio, chamada Fagulha, estudantes do ensino fundamental ou médio de todo o país poderão participar de quatro missões individuais do dia 18 de agosto a 4 de setembro. Aqueles que cumprirem de três a quatro missões ou que tiverem as produções mais populares na plataforma do Criativos poderão ganhar recompensas especiais. A partir do dia 15 de setembro, se inicia a Chama, uma das etapas coletivas da jornada. Ao realizarem as missões, os grupos de estudantes terão subsídios para construir um plano de ação que tenha o objetivo de transformar a realidade em que vivem. Também respeitando as orientações de prevenção e de isolamento social recomendadas contra a pandemia do coronavírus, os grupos poderão inscrever seus planos de ação para a etapa de Premiação nacional. Diferentemente dos anos anteriores, o Desafio irá premiar planos de ação e não mais projetos finalizados. A premiação irá selecionar os planos de ação mais bem estruturados e que evidenciem a empatia, a criatividade, o protagonismo e a colaboração das crianças e dos adolescentes. Para inscrever o plano de ação, os estudantes podem ou não ter participado da jornada criativa. Mais informações sobre o prêmio serão anunciadas no mês de setembro em https://alana.org.br/







Evento online beneficente tem atrações para toda a família



A edição deste ano do Kids Festival ganhou versão online totalmente gratuita. O Festival "Brincar Faz O Bem", que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto, das 15h às 18h, terá transmissão no canal da atração no YouTube , Instagram e Facebook . Para participar, basta realizar a inscrição no site: http://www.kidsfestivalsp.com.br/brincarfazobem/. Crianças de todas as idades poderão acompanhar artistas, bandas, desenhos, histórias, oficinas, apresentações de curiosidades e, claro, Youtubers, que trarão mais alegria para o fim de semana. O objetivo é arrecadar doações para a ONG Ame Amoroso, que atende mensalmente mais de 2.500 crianças no mais alto índice de vulnerabilidade social em São Paulo, e para a União Brasileira de Circo Itinerante (UBCI), cuja principal atribuição é ajudar os mais de 1500 circos espalhados pelo país, 400 escolas e os 30 mil trabalhadores envolvidos. Ambas as instituições sofreram muitas perdas por conta da pandemia. Inscrição pelo link http://kidsfestivalsp.com.br/brincarfazobem/#inscricao







Novo selo infantil



A HarperCollins e a Leiturinha, maior clube de assinaturas do país, se juntaram numa parceria única para lançar o selo infantil da editora no Brasil. O HarperKids terá lançamento oficial ainda esse mês e as obras lançadas dentro da parceria terão a curadoria da Leiturinha, feita a partir do catálogo internacional da HarperCollins Publishers, grupo editorial com mais de 200 anos de história. A seleção se estendeu também para autores nacionais do catálogo da editora. As obras, inéditas no Brasil, estarão no clube de assinatura e chegam às livrarias físicas e online um mês depois. Dentre os títulos selecionadas estão livros premiados, de sucesso no exterior, e obras de autores nacionais. Para saber mais, acesse leiturinha.com.br .







Sustentabilidade e game



A sustentabilidade já faz parte do universo infantil e os pequenos estão cada vez mais ligados na importância de pensar sobre o futuro e sobre os cuidados com o planeta. Pensando nisso, a Malwee Kids lança os “Guardiões do Planeta”, personagens especiais que unem game, moda e muita informação sobre o meio ambiente. Os “Guardiões do Planeta Malwee Kids” são seis super-heróis robôs que foram criados por duas crianças que vivem no futuro, no ano de 2220. Lina e Celo têm 9 anos de idade, e adoram ciências e robótica. Eles vivem num planeta terra muito diferente, praticamente inabitável e destruído pela poluição e mudanças climáticas. Inconformados com essa situação, eles usam toda a sua inteligência e criam robôs com poderes especiais e voltam 200 anos ano tempo, para juntos resolverem os problemas ambientais da terra. Além de Lina e Celo, há também a Rê Cicla, a robô da limpeza mais rápida da galáxia; Blue Acqua, o robô limpador das águas; Mel Bee, a abelha semeadora de florestas; Capitão Fly, o robô apagador de incêndios das florestas; Lara Plastic, a robô sereia recolhedora de plástico dos sete mares; e Tartu-Óleo, o robô tartaruga sugador de óleo dos oceanos. O game “Guardiões do Planeta Malwee Kids” é um jogo mobile do tipo corrida infinita que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou Google Play. O jogo começa no ambiente “cidade” com Lina e Celo. Ao apontar a câmera do celular para o personagem estampado na camiseta, que vem na caixa surpresa dos “Guardiões do Planeta”, à venda nas lojas da Malwee Kids, o jogador destrava as novas fases e cenários. No ambiente “metrópole” atuam Rê Cicla e Blue Acqua; a “floresta” conta com os cuidados de Mel Bee e Capitão Fly; e o ambiente “aquático” é o cenário de Lara Plastic e Tartu-Óleo. No game, a criança deve correr com os personagens o mais longe possível, desviando de obstáculos e coletando itens, e todas as ações são relacionadas ao superpoder de cada personagem para ajudar na preservação dos recursos naturais do planeta. No e-commerce da Malwee Kids, além da caixa surpresa, o jogador pode comprar somente o game, escolhendo as telas dos seus guardiões preferidos. Além do game, a Malwee Kids traz a caixa surpresa dos “Guardiões do Planeta”, com camiseta (nos tamanhos de 6 a 12 anos) + chaveiro dos personagens. O personagem que vem na caixinha é surpresa – a criança só descobre após abrir o lacre da embalagem.







Uma história mágica guiada pela criatividade



Festa de aniversário com convidados que voam, guarda-roupa que detém ladrão e até macacos que salvam um pagagaio estão em “A fada mamãe e eu: Fada-na-fila-de-espera, da Editora Galera. Ella Brook está acostumada a ser uma fada-na-fila-de-espera. Isso significa que um dia ela se tornará uma fada com suas próprias asas e coroa brilhantes – além de, é claro, uma Smartvarinha –, assim como sua mãe, avó e tias. Mas, às vezes, Ella simplesmente gostaria de não precisar mais esperar. Afinal, ela ajuda sua mãe a se lembrar de códigos mágicos o tempo todo. Mas a vida da Fada Mamãe, por outro lado, não é nada fácil. Apesar de se dedicar assistindo as aulas de Fenella, sua professora Fada, pelo FadaTube, ela ainda precisa de um pouco mais de prática. Por isso, em certas ocasiões, ela envolve a família - e, principalmente, a filha - em situações um pouco constrangedoras, como transformá-las em macacos, elefantes e pinguins. Repleto de aventuras emocionantes, férias inesquecíveis e a melhor festa de aniversário de todos os tempos – com direito até a pó de fada –, “A fada mamãe e eu: Fada-na-fila-de-espera”, da Editora Galera, faz com que jovens sonhadores sejam levados a um mundo encantado onde tudo é possível. E, em meio a todas essas situações, Ella vai se deparar com uma questão: ela conseguirá realizar seu maior sonho e provar que está pronta para se tornar uma fada? Ou aprenderá que não precisa de mágica para salvar o dia? O livro tem o valor sugerido de R$39,99.







Parede Divertida



A decoração da casa ganhou tons especiais durante a Pandemia. Ambientes mais personalizados, novas cores, vasos de plantas, quadros ou até uma parede nova foram algumas soluções para deixar o lar mais aconchegante nesse período. A Parede Divertida investiu em quadros infantis e até um grande mapa mundi para decorar o quarto e ensinar às crianças sobre os diferentes países do mundo.

Outra novidade é o porta-máscaras para deixar na porta de casa com os acessórios separados para ninguém esquecer da proteção na hora de sair.



Mais informações: www.parededivertida.com.br ou (47) 997568901





Oficina online de teatro de objetos



Hoje, às 15h, acontece a oficina virtual O Teatro de Objetos da Cia. Truks, ministrada pelo o diretor Henrique Sitchin e conduzida pelo produtor Carlos Mamberti. A atividade, que acontece na página do Panorama Truks no Instagram, é destinada a professores do ensino básico e fundamental e aos demais interessados em aprender técnicas sobre o teatro de objetos. Na live, Henrique - um dos fundadores e também atual coordenador da companhia - conta como foi o primeiro contato da Cia. Truks com o chamado teatro de objetos e como o coletivo teatral desenvolveu a sua forma particular de trabalhar com a técnica. Além de apresentar aos professores uma série de exercícios para serem feitos junto com as crianças em salas de aula, ele conta como foi a experiência prática do grupo com o Projeto Isso é Coisa de Criança, no qual a Truks realizou oficinas de teatro de objetos em 10 centros de acolhimento da Prefeitura de São Paulo. Esta oficina ficará disponível no IGTV da página Panorama Truks no Instagram - www.Instagram.com/panoramatruks







Show em casa para crianças com transmissão simultânea na TV e no YouTube



As surpresas no Gloob não param! E desta vez, as girls favoritas da criançada vão invadir a programação do canal trazendo muita música e diversão. No sábado (15/08), às 17h, as BFF Girls são as convidadas para cantar e se divertir com a turma de casa em um Especial da Playlist Gloob – programa multiplataforma que conecta música, TV e redes sociais. Em um show intimista de uma hora, Laura, Giulia e Bia, integrantes da banda, vão apresentar algumas surpresas para os fãs, como a música inédita de trabalho, “Promete”, uma versão acústica de “Fica”, além das principais canções do trio, como “Meu Crush” e “Minha Vibe”, e, claro, muitos covers. Com transmissão simultânea na TV e no YouTube do @mundogloob, o especial ainda conta com a participação virtual do elenco do canal e interação com o público ao longo da atração. Preparados para cantar e dançar? Que comece a contagem regressiva para o Especial das BFF Girls!







Bullying, preconceito e drogas em novo livro infanto-juvenil



“O Outro Significado”, lançamento do jornalista paulistano André Puga, é ambientado em Pinneápolis, cidade fictícia que recebe o protagonista da história para a nova escola. Wes sonha em ser escritor, mas se vê obrigado a estudar para ingressar em uma universidade pública, atendendo aos desejos do pai. Na nova rotina, Wes precisa lidar com bullying, preconceitos e drogas, em meio as novas amizades nem sempre construtivas. Ele identifica um importante amigo e aliado quando conhece Abelardo, o faxineiro da escola, que lhe mostra a vida sob um novo prisma. Por um momento, em meio a tantas dificuldades e anseios, a missão escritor passa a ser postergada... Rebecca, sua melhor amiga, percebe as mudanças no comportamento do protagonista. A família de Wes está um caos: seu pai se candidata a vice-prefeito da cidade, enquanto a mãe pede separação. O drama vivenciado em primeira pessoa, a mistura entre o real e o fictício, incentivado pelo autor em versos rimados ao final de cada capítulo, o mistério por trás da carreira política do pai e da história de Abelardo e a publicação do tão sonhado livro formam o suspense instaurado em “O Outro Significado”, criado por Puga, que se desenrola ao longo das 136 páginas. Leitura importante para o universo jovem que vivencia conflitos internos e externos na época escolar e universitária, o livro reúne os sentimentos e experiências vividas pelos leitores nessa época da vida. “O Outro Significado” sai por R$54,90 e pode ser comprado pelo link https://bit.ly/32s1VoR