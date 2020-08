Ailton Krenak e Cristian Wariu se reúnem com Gabriela Prioli e Ana Paula Xongani para conversa sobre povos indígenas

Rio - Gabriela Prioli, comentarista da CNN Brasil, irá mediar um debate no canal do YouTube Brasil e também em seu canal no YouTube com o tema "Vidas Indígenas Importam". Exibido a partir desta segunda-feira, o bate-papo conta com a presença de Ailton Krenak, líder indígena, professor e escritor, Cristian Wariu Tseremey'wa, ativista e criador de conteúdo; e da ativista por questões raciais e criadora de conteúdo Ana Paula Xongani.

A ideia da conversa é desmistificar os imagéticos indígenas, construídos pela colonização e disseminados até hoje na sociedade. Para isso, os participantes farão uma recapitulação histórica, a fim de analisar o termo “descobrimento”, em referência à chegada dos portugueses ao Brasil. A partir dessa discussão, todos irão debater sobre como os estereótipos contribuem para a perpetuação do racismo no país, ressaltando a generalização, o conceito de lugar do indígena e a importância de se naturalizar os corpos indígenas em meio a sociedade. Os convidados também falarão sobre representatividade.



A informação de que houve um aumento na derrubada da Floresta Amazônica propõe um paralelo sobre a relação do indígena e de não-indígenas com o ambiente, com uma verdadeira aula de Krenak sobre o conceito de humanidade e como os povos indígenas enxergam e recuperam a terra. Por fim, eles irão conversar sobre a pandemia do coronavírus, elucidando como as desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes nessa situação.



Essa é a terceira produção do projeto "#ConversasQueImportam", uma parceria entre o YouTube Brasil e a Play9, empresa com expertise em gestão de canais de YouTube e redes sociais, produção audiovisual e projetos especiais. Um dos propósitos do projeto é trazer e fomentar conversas sobre diversidade ao longo deste ano em diferentes formatos no canal e nas redes sociais do YouTube Brasil. Em junho, o projeto fez sua estreia com uma mega live sobre racismo com os criadores Gabi Oliveira, Yuri Marçal e Felipe Neto. Já a segunda edição, em julho, trouxe Linn da Quebrada, Nátaly Neri e Thelminha Assis para debater sobre a interseccionalidade das lutas LGBTQIA+ e antirracista.