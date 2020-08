ArtRio 2020 terá edição presencial e também plataforma digital

Rio - Em 2020, ano diferente de todos os outros, a ArtRio chega a sua 10ª edição. Confiante na importância das feiras de arte para o mercado e reforçando seu propósito em desenvolver um trabalho focado na valorização da arte brasileira e latino-americana, a ArtRio apresenta, entre os dias 14 e 18 de outubro, dois modelos de evento. A feira presencial acontecerá na Marina da Glória, em formato reduzido e diferenciado, e a feira virtual estará online na plataforma Artrio.com.



Na Marina da Glória, a ArtRio vai ocupar o pavilhão principal, com a presença de cerca de 40 galerias. Seguindo todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos competentes, incluindo a exigência do uso de máscara, a disponibilização de álcool gel e o distanciamento social, o número de visitantes será limitado e com indicação de horário de entrada e tempo de permanência.



Outra novidade de 2020 é a inauguração da Casa ArtRio, no bairro do Jardim Botânico, no mês de setembro. Nesse espaço, que será permanente com agenda ao longo de todo o ano, serão realizadas palestras, debates, conversas com artistas e curadores, além de exposições especiais. A Casa ArtRio também irá abrigar o MIRA, programa de vídeo arte que acontece na semana da feira com curadoria de Victor Gorgulho. A ArtRio está realizando chamadas em seu Instagram para o recebimento e apresentação de vídeos. A cada chamada um artista é selecionado para participar da feira, reforçando a integração em os ambientes virtual e físico e abrindo novas oportunidades para artistas independentes. A próxima chamada acontece nos dias 29 e 30 de agosto.



Dando continuidade ao trabalho de acessibilidade a arte desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos, a ArtRio vai levar para a plataforma digital toda programação realizada na Casa ArtRio.



"Acreditamos que não podemos parar com todo o trabalho que desenvolvemos para a ArtRio -- o importante é buscar alternativas e novos formatos. Temos um forte compromisso com toda a cadeia do mercado de arte. Ao mesmo tempo, entendemos que, neste momento, a segurança de todos está em primeiro lugar. Teremos, em 2020, uma edição da ArtRio adequada ao cenário atual, seguindo com seu padrão de excelência e trazendo novas experiências para todos. A edição digital vai possibilitar que esse ano a feira quebre barreiras e chegue a um público mais amplo, que pode estar em qualquer lugar do mundo.", indica Brenda Valansi, presidente da ArtRio.