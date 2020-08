Segunda edição do Arraiá do Axé acontece domingo

Rio - O promoter baiano David Santiago criou uma marca registrada há 12 anos com o “Arraiá do Axé”. Criado com o propósito beneficente, a festa arrecada doações para crianças com câncer, reunindo celebridades, empresários, socialites e formadores de opinião, em prol de uma causa nobre.



A Festa Junina que é uma tradição realizada para comemorar o dia de São João no Brasil, tornou-se um grande evento nas mãos do promoter David Santiago. David, trouxe sua cultura baiana e apimentou com o ritmo típico do forró pé de serra e a animação contagiante das quadrilhas.



A primeira live, neste ano, aconteceu com a participação de artistas ao vivo, porque não tiveram como fazer presencialmente e, devido ao sucesso, a segunda edição será dia 23/08, às 19h , no canal do Youtube, Davidsantiagoaxe.



O Arraiá do Axé estará afirmando sua parceria com Hospital Mário Kroeff (Hospital filantrópico de combate ao câncer, no Brasil) e ao Tropa de Luz.



"Nossa Live, será com intuito de arrecadar alimentos e fraldas e para ajudar ainda mais, a Live do Arraiá do Axé, se compromete em doar 100% do total arrecadado no evento", declara David.



Marina Elali, Luciano Szafir, Bruno Cabrerizo, Isabel Fillardis, MC Rebeca, Paulo Serra, Marcos Pasquim, Marcela Monteiro, Fran e Diego Grossi, Dienis , Dani Bananinha, Jéssica Alves, Eri Johnson, Monica Carvalho, Drika Marinho, Rita Guedes, André Marinho, Giovanna Rispoli já são alguns nomes confirmados para o grande evento.



Hospital Mário Kroeff



O Hospital Mário Kroeff, é uma entidade filantrópica. Sua sobrevivência deve-se à sensibilidade da comunidade, que ajuda e apoia de diferentes formas. É importante lembrar, que são estimados 12.500 casos de câncer infanto-juvenis no Brasil por ano. Essas crianças precisam de toda qualidade em atendimentos e atenção necessária para enfrentar os tratamentos dolorosos para combater a doença. Mediante a isso, o projeto conta com a colaboração de todos, solicitando uma doação para o Hospital. A pretensão é arrecadar uma grande quantia de doações.



Tropa de Luz



Tropa de luz é uma corrente do bem, que tem como objetivo, auxiliar as famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Entre elas famílias que moram em comunidades do RJ e profissionais do entretenimento, que tinham os eventos com sua única fonte de renda.