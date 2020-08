Indireta? Gui Araújo posta alfinetada e fãs marcam Anitta

Rio - Gui Araújo , que passou boa parte da quarentena e do isolamento social na casa da ex-namorada Anitta , deu o que falar ao mandar uma indireta nas redes sociais, na noite desta segunda-feira.

O ex-participante do "De Férias com o Ex" postou uma selfie em que mostrava todas as suas tatuagens mas o que chamou atenção mesmo foi a legenda que deu para a foto. "Você sabe, nunca esqueci dos nossos planos", escreveu. Os fãs de Anitta ficaram em polvorosa e marcaram a cantora na publicação.

O romance de Gui e Anitta começou durante a quarentena. Eles trocaram mensagens através das redes sociais e, em março, ele foi morar na casa da cantora. Em julho, através de uma live, Anitta confirmou o fim do relacionamento.

Atualmente, Anitta está curtindo uma viagem pela Europa com a amiga Lary Bottino, que também estava morando na casa da cantora durante a quarentena.