Rio - Bruna Marquezine postou no Instagram, nesta terça-feira, mais fotos em que aparece curtindo uns dias na praia com amigos. A atriz postou e apagou as fotos três vezes, mudando algumas imagens, antes de se decidir pela seleção final. As imagens foram feitas durante um passeio que a atriz fez com amigos e familiares para comemorar o seu aniversário. Ela completou 25 anos no dia 4 de agosto.