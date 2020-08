Rio - Tatá Werneck , de 37 anos, relembrou uma foto em que aparece exibindo a barriga sarada de biquíni na piscina. Ela postou a imagem no Instagram e, divertida como sempre, falou sobre as transformações pelas quais seu corpo passou após a gravidez.

"Não é de hoje não tá gente? Que eu tive filha e realmente mudou bastante coisa. Mas hoje me sinto muito mais saudável. Não faço exercícios e tenho me alimentado pior. Não estou mais saudável. Disse apenas que me 'sinto'", escreveu.