Rio - O Festival Planeta Brasil convida o KVSH, projeto musical do mineiro Luciano Ferreira, um dos grandes nomes da música eletrônica nacional, para ocupar, com o show Marko Zero, o gramado do estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O projeto será transmitido pelo canal oficial do artista no YouTube, terá início às 20h.

O Marko Zero é um show que, além de celebrar sua cidade natal, Luciano busca resgatar a sua história com o estádio, que começou em 2014, em que trabalhou no bar do Planeta Brasil e, três anos depois, ele foi uma das atrações do Festival (2017). Esta apresentação foi um dos passos importantes de sua carreira na cena eletrônica.

O artista declara seu apego por sua cidade natal Belo Horizonte e como o local para celebrar uma live histórica em sua carreira não poderia ser outro: "Acima de tudo, sou mineiro. Sou fã da simplicidade, da humildade, da alegria, da recepção das pessoas. Acho que o Mineirão representa muito essa questão também. Poder fazer essa live dentro do gramado, vendo todo aquele espaço que, por mais vazio que esteja você sente a alma, é uma parada surreal, uma parada muito incrível”.



Nessa grande transmissão, KVSH receberá convidados especiais como o Rogério Flausino, da banda Jota Quest, Pedro Calais, banda Lagum, Gabriel Froede com seu projeto independente e o DJ Bruno Be, um dos melhores produtores brasileiros de Deep House que está em constante ascensão na cena eletrônica.