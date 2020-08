Na última semana, Neymar voltou aos gramados pelo time francês Paris Saint-Germain ao som de "Hoje É Rave", parceria da DJ e produtora musical Bárbara Labres com o MC WM. Após o vídeo viralizar, a música subiu para o top 90 das mais ouvidas no Brasil e entrou na lista de VIRAL do país. Nas redes sociais, Bárbara, que mora na Barra, mandou um recado para o jogador: "Obrigada por realizar um sonho meu, em um momento tão especial pra ti também".

"Hoje é Rave" ultrapassa a marca de 10 milhões de streams nas plataformas digitais e não para por aí: a DJ vai lançar, em breve, uma colaboração com o Sorriso Maroto, prevista para setembro. Enquanto isso não acontece, a produção segue a mil. Na última semana, a artista tirou do forno outra música, "Me Ama Mentindo", parceria com Pelé Milflows, do 1kilo. Ela vem construindo seu nome e ganhando destaque na música por conta do estilo eclético, que mistura diferentes gêneros musicais.

Bárbara Labres apareceu pela primeira vez para o grande público quando se apresentou na Rede Globo ao lado de Carlinhos Brown, para a final do The Voice Kids. Não demorou muito e foi convidada para voltar a se apresentar no The Voice Brasil, desta vez, ao lado de Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Tempos depois, fez parte da equipe de apresentadores do programa "Central da Copa" ao lado de Thiago Leifert.