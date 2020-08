Rio - Enquanto o público aguarda a reabertura do Bar do Zeca Pagodinho com todas as orientações e protocolos de segurança, o projeto "Bar do Zeca Pagodinho – Em casa!" prossegue com sua programação virtual na página do Instagram.



Para relembrar os bons momentos da casa carioca, os internautas poderão assistir a diversos trechos de vídeos curtos dos shows de artistas renomados que se apresentaram no palco antes da pandemia.



No próximo dia 26, Arlindinho faz uma homenagem a madrinha do samba, Beth Carvalho; dia 27, é a vez do grupo Sambastião e dia 29, o cantor e compositor Isaías Chapola cantar Alcione.



Além dos conteúdos musicais, publicados diariamente, a partir das 10h, há também diversas novidades, dicas e mensagens, levando até a casa dos seguidores muita música, alegria e diversão.