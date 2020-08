Rio - A ex BBB Isabella Cecchi aproveitou o final de semana na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, na companhia do namorado Pedro Orduña. Isabella levou o namorado para apresentá-lo a família e alugou uma casa com diárias no valor de R$ 1.500 reais na praia de Porto Mirim, litoral norte do Rio Grande do Norte. De biquíni, Isabella mostrou sua boa forma no local paradisíaco.