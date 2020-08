Anitta exibe bumbum para divulgar música e mostra novas tatuagens

Rio - Anitta está curtindo sua viagem pela Europa mas também não para de trabalhar. Na noite desta segunda-feira, a cantora postou no Instagram fotos dos bastidores da gravação do clipe da música "Tá com o Papato", do DJ e produtor musical Papatinho em parceria com Anitta e os rappers cariocas BIN e Dfideliz.

Nas imagens, a cantora aparece no chão de sua casa, de biquíni, exibindo suas curvas. "Prepara que essa ai ta pesada! @papatinho @dfideliz @souobin ... geral #TaComOpapato", escreveu a cantora na legenda das fotos.

No Stories, Anitta também mostrou três tatuagens que fez durante sua viagem para a Itália. A cantora tatuou o nome do sócio, Daniel Trovejani. Ela também fez os números "8" e "80", um em cada perna.