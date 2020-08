Produtor se destaca no 'Fofocalizando' e recebe convite para fazer documentário

Rio - O produtor Rodrigo Oliver está ganhando cada vez mais destaque com suas lives nesses tempos de pandemia e isolamento social. Depois de participar de uma live no "Fofocalizando", do SBT, ele recebeu convite para gravar um documentário pela Sttada Filmes e Entretenimento. Atualmente, Rodrigo está focado em sua carreira artística e tem recebido muitos convites de trabalho. Uma de suas lives de maior sucesso foi com o ator Marcos Oliveira, o intérprete de Beiçola no seriado "A Grande Família".