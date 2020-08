Luana Piovani curte passeio com os filhos em Portugal

Rio - Luana Piovani postou no Instagram, nesta terça-feira, fotos dos momentos de diversão que passou com os filhos, Dom, Bem e Liz, em Geres, em Portugal.

"E ontem foi assim... Num outro pedaço do céu, sem nome (tio Manell não lembra nem conta) com essa familia timbaleira que me preenche, enlouquece e multiliplica amor... Grata, querido Manuel Afonso Gomes de Almeida. Nada seria tão especial sem sua conduçao. Gerês, como você, nao há!! #geres #meunovoamor #familia #gratidao #ferias #portugalseulindo #meuspintim", escreveu a apresentadora na legenda da foto.

Luana é mãe de Dom, de 8 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 4. Todos são frutos do casamento com Pedro Scooby. A apresentadora está matando a saudade dos filhos depois de eles terem passados alguns dias com o pai.