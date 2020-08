Rio - Nicole Bahls e os ex-BBBs Flay, Felipe Prior e Gui Napolitano participaram da gravação de um programa para um canal no Youtube, na noite desta segunda-feira. As filmagens aconteceram em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Flay e Nicole aproveitaram a oportunidade para tirar muitas selfies juntinhas. Com um cropped e uma calça jeans justinha, Flay mostrou seu corpão no evento.