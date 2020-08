Após um mês viajando com Anitta, ex-BBB Ariadna fala sobre 'sumiço' das redes sociais

Rio - A ex-BBB Ariadna Arantes comentou seu "sumiço" das redes sociais no Instagram. Ela contou que passou quase um mês inteiro viajando com as amigas, entre elas Anitta e Lary Bottino, e por isso precisou de um tempo para repor as energias. Ariadna acompanhou Anitta na Croácia e na Itália.

"Ficaram preocupados comigo, quando eu falei que estava precisando de um tempo da rede social e que precisava cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Eu fiquei quase um mês viajando e isso me deu um desgaste muito grande, em todos os sentidos. Cansaço, todo mundo sabe que não gosto de sair e de balada, então me deu um desgaste no corpo. Quando eu falo mental, é por todas as emoções que passei e as energias que chegam de perto e de longe", disse Ariadna.

"Eu estava muito preocupada com postagens, conteúdo, em fazer alguma coisa. Isso estava tirando um pouco a minha tranquilidade. Estava me causando um certo estresse. Já passei por isso antes... Sou um ser humano", completou.