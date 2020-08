Presentão! Marido de Clara Phileto surpreende a influenciadora com obra de arte de artista renomada

A influenciadora digital, advogada e sommelier, Clara de Carvalho Phileto, está só sorrisos. Grande apreciadora da arte, ela comemora um presente mais que especial: um quadro que ganhou do marido e que foi confeccionado por uma artista plástica renomada. A obra faz parte da coleção Portrait' da artista Juliana Aragão. Clara garante que a arte sempre esteve presente na sua vida, mas somente com o passar dos anos e com o amadurecimento que conseguiu enxergar as obras de maneira mais profunda.



“Desde pequena gosto de arte, mas apenas o tempo e o amadurecimento fizeram o conceito de arte fazer sentido em minha vida. Hoje entendo perfeitamente que cada obra é especial, que vem com uma mensagem única e codificada esperando para ser decifrada em cada um à sua maneira. Isso é o máximo! É o que torna a arte tão especial”, diz a influencer, que não escondeu a emoção em receber um presente de aniversário tão único.



“Esses dias recebi de presente de aniversário uma obra maravilhosa da artista plástica Juliana Aragão. Eu tinha visto a obra que ela havia feito da Gisele Bundchen e me apaixonei. Acabei ganhando do meu marido. Foi incrível, um sentimento único. Juliana é uma amiga querida e conceituada artista que faz muito sucesso em Miami com a exposição 'Portrait'. Há 7 anos ela expõe suas obras no Art Basel. Agora, sou a primeira na Bahia a ter um 'Portrait'., disse.



A baiana ainda acredita que o quadro vai marcar gerações e ressaltou a importância da arte. “Já imagino os meus filhos olhando para o quadro, meus netos e até quando eu não estiver mais aqui neste mundo. Arte é isso! Sinônimo de eternidade, tem o grande poder de mexer com o nosso imaginário. Foi realmente emocionante.”