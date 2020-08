Afastados desde o início da pandemia, Os Paralamas do Sucesso se preparam para live inédita no teatro

Rio - De volta aos palcos, Os Paralamas do Sucesso fazem show amanhã, às 20h, no Teatro Prudential, na Glória. A apresentação, que será realizada a portas fechadas por questões de segurança, vai ser exibida em formato de live pelo Youtube da banda e faz parte das comemorações de um ano da inauguração da casa de espetáculos. Acostumados a grandes plateias nos 38 anos de carreira, os Paralamas se preparam para o primeiro show online, que também marca a reunião da banda. "A sensação é a melhor possível. Esse nosso reencontro está sendo muito emocionante para nós porque a gente parou tudo em março e, desde lá, a gente não se encontrou novamente. A gente não teve como fazer esses encontros virtuais, porque não tínhamos condições técnicas para isso. Vai ser muito emocionante esse reencontro dos Paralamas", conta João Barone, que anseia pela apresentação no formato de live. "A gente está observando esse fenômeno das lives como uma coisa muito especial. É diferente de um show, mas é um momento bem especial. E a gente vai explorar na medida do possível essa interação, através da internet e do nosso canal no Youtube. As lives estão suprindo uma carência do público em relação aos seus artistas e tudo mais. Existia uma cobrança muito grande dos Paralamas fazerem uma live também", revela o baterista, empolgado em entregar o pedido ao público. "Finalmente, a gente vai fazer porque esperamos as condições ideais para isso acontecer. A gente tinha que obedecer todos esses protocolos de segurança e não queria fazer nada que fosse leviano. A gente esperou as condições ideais para fazer uma live com todas as garantias. É o que vai acontecer agora e vai ser muito bacana", diz. Boas vibrações Com músicas que atravessaram gerações e que prometem unir as famílias em frente à TV amanhã, os Paralamas, além dos sucessos, pretendem entregar um pouco de conforto aos fãs durante a pandemia. "A gente espera poder, com a nossa live, atender um pouco essa demanda e deixar as pessoas um pouco felizes. Porque a gente precisa, né? A gente precisa passar por isso com a ideia de que alguma coisa melhor nos espera adiante. Então, a gente sinceramente espera poder levar um pouco de alegria e alto-astral para todo mundo que acompanhar nossa live", defende Barone, que ainda deixa um recado ao público. "A gente está tentando superar todas as dificuldades que estamos enfrentando durante esse tempo todo. A gente espera poder voltar e tem certeza de que, em um futuro bem próximo, a gente vai superar todas essas coisas terríveis que vivenciamos durante esse tempo. A mensagem é essa: vamos em frente, galera, vamos perseverar!", diz.



