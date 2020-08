Rio - André Marques curtiu a noite desta quinta-feira com amigos. O apresentador do "É de Casa" foi fotografado em uma social, na porta de sua Boutique de Carnes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Sem máscara, o apresentador aparece bebendo e conversando com os amigos nas imagens. O uso de máscara não é obrigatório nos restaurantes. Apenas para chegar e sair do local.