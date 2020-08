Rio - Luana Piovani postou no Instagram, nesta quinta-feira, fotos do seu último dia de viagem com os pais e com os filhos, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 4. A apresentadora, que completará 43 anos neste sábado, estava com a família no Parque Nacional de Peneda-Gerês, no extremo noroeste de Portugal.

"Eu sou rica. Gerês do meu coração, até breve! Grata por tanto! Foi inesquecível", escreveu Luana na legenda das fotos.