Rio - Isabella Santoni postou, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece ao lado do namorado, o surfista Caio Vaz, curtindo o pôr do sol das Ilhas Maldivas. O casal curtiu uns dias de descanso no local paradisíaco mas já está voltando ao Brasil.

"O corpo está no avião mas o coração ainda está lá no pôr do sol. Te amo, mozão! Obrigada por topar todas as loucuras que fazemos juntos. Mal cheguei e já estou postando TBT, vê se pode", escreveu Isabella na legenda da foto.