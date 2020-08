Whindersson Nunes posa completamente nu para divulgar música

Rio - Whindersson Nunes arrumou uma forma inusitada de chamar atenção para seu EP, "No Name". O humorista postou uma foto em que aparece completamente nu e pediu para que as pessoas escutem suas músicas.

Galeria de Fotos Whindersson Nunes Reprodução Internet Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes sensualiza de roupão Reprodução Internet Whindersson Nunes sensualiza de roupão Reprodução Internet Whindersson Nunes volta ao YouTube Reprodução Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes mostra resultado da transição capilar Reprodução / Instagram Whindersson Nunes Reprodução Whindersson Nunes Reprodução Internet Whindersson Nunes antes e depois de perder 15 kg Reprodução Internet

"Abismado com o que está escrito nesta grande e eloquente montanha", brincou Whindersson na legenda da foto. "Escute três novas músicas minhas no Spotify, bebê. Me dá essa moral, pedido de irmão", escreveu o humorista na "grande e eloquente" montanha.

A foto foi tirada em um resort em Bonito, em Pernambuco. "Imagina o povo sair para tomar um café na varanda e vê você", comentou um seguidor. "Divulgação inovadora", disse outra pessoa. "Onde você fez essa marquinha?", brincou uma fã.