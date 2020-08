Sophia Abrahão muda visual para 'Salve-se Quem Puder'

Rio - Em preparação para dar vida a advogada Julia, sua personagem em “Salve-se Quem Puder”, a atriz Sophia Abrahão mudou a cor dos fios e adotou um tom de castanho escuro.

“Eu adoro poder brincar com meu visual através das mudanças nos cabelos. Já faz muito tempo que não coloco extensões também, tô bem feliz com ele natural. Estava há algum tempo já ruiva e estou muito feliz com o resultado final. Inclusive, eu já usei um tom parecido quando gravei Confissões de Adolescente e adoro ser morena", disse Sophia sobre seu novo visual.

Quem idealizou o novo look da atriz foi Serginho Azevedo e quem realizou o procedimento foi a colorista Luana Guedes, do Spa Deia e Renata.