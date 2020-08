Lady Gaga é a grande vencedora do VMA; Confira a lista de premiados

Rio - A premiação MTV Video Music Awards foi realizada na noite deste domingo e elegeu os melhores artistas internacionais em várias categorias. Esta foi a primeira premiação ao vivo em tempos de coronavírus e contou com shows em Nova York e também em Los Angeles.

Grande destaque da noite, Lady Gaga foi homenageada com o primeiro Tricon Award da MTV e recebeu também outros quatro prêmios, entre eles o de "Artista do Ano". "Todo mundo sempre soube, se estivessem saindo comigo, que eu estava em uma missão de espalhar alegria pela cultura, pela dança, pela música", disse a cantora ao receber o prêmio. Já The Weekend levou o prêmio principal da noite, vencendo a categoria Clipe do Ano com "Bliding Lights".

Lady Gaga e Ariana Grande fizeram juntas a performance do hit "Rain on Me", que foi o vencedor nas categorias Música do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Fotografia.

Confira os vencedores:

Clipe do Ano - The Weeknd - "Blinding Lights"

Artista do Ano - Lady Gaga

Música do Ano - Lady Gaga e Ariana Grande - "Rain On Me"

Melhor Colaboração - Lady Gaga e Ariana Grande - "Rain On Me"

Melhor Artista Push - Doja Cat

Melhor Clipe Pop - BTS - "On"

Melhor Clipe de Hip Hop - Megan Thee Stallion - "Savage"

Melhor Clipe de Rock - Coldplay - "Orphans"

Melhor Clipe Alternativo - Machine Gun Kelly - "Bloody Valentine"

Melhor Clipe Latino - Maluma ft. J Balvin - "Qué Pena"

Melhor Clipe de R&B - The Weeknd - "Blinding Lights"

Melhor Clipe de K-POP - BTS - "On"

Melhor Clipe por uma causa - H.E.R. - "I Can't Breathe"

Melhor Clipe Caseiro - Ariana Grande & Justin Bieber - "Stuck with U"

Melhor Performance da Quarentena - CNCO - MTV Acústico Em Casa