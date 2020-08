Rio - Verônica Costa aproveitou o forte sol do inverno carioca para curtir uma praia. Sem máscara, a "mãe loira" esteve em uma praia da Zona Oeste do Rio. De acordo com a agência que fez as fotos, Verônica, que estava sem máscara, deixou o local assim que percebeu que estava sendo fotografada. As mortes por coronavírus continuam subindo, mas ainda assim as praias do Rio ficaram lotadas neste final de semana.