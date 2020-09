Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, o trailer de "A Maldição da Mansão Bly". A série dá sequência à antologia iniciada com "A Maldição da Residência Hill". A série estreia na plataforma de streaming no dia 9 de outubro e ganhou um trailer bem sombrio.

A nova temporada terá nove episódios. Pelas imagens, sabemos que haverá bonecas assustadoras e corpos flutuando. Flora Wingrave (Amelie Bea Smith) e seu irmão, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) ficam órfãos bem jovens. Victoria Pedretti, que viveu a Bent-Neck Lady em "A Maldição da Residência Hill", será a governanta que vai tomar conta dos irmãos.

"A Maldição da Mansão Bly" é inspirada em "A Volta do Parafuso", de Henry James. No trailer, é possível ouvir a canção "O Willow Waly", de Auric e Paul Dehn, que também toca em "Os Inocentes", filme que também foi inspirado no livro de Henry James.