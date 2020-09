Rio - A ex-BBB Gabi Martins fez um breve desabafo no Twitter, na noite desta terça-feira, e revelou estar sofrendo de ansiedade. "Confesso que com a pandemia, com alguns acontecimentos, minha ansiedade aumentou muito. Cuidem de vocês. Às vezes a internet é tóxica", escreveu a cantora na rede social.

Galeria de Fotos Rafa Kalimann e Gabi Martins Reprodução internet Rafa Kalimann e Gabi Martins Reprodução internet Gabi Martins está novamente em casa depois de ser diagnosticada com coronavírus Reprodução Internet Gabi Martins Reprodução Gabi Martins Reprodução Gabi Martins com a blusa do Flamengo Reprodução Internet Ex-BBB Gabi Martins sensualiza nas redes sociais Reprodução Internet / Gustavo Lima Gabi Martins posa decotada nas redes sociais e recebe elogios Reprodução Internet Gabi Martins Reprodução de internet Gabi Martins Reprodução de internet Gabi Martins Reprodução Gabi Martins antes de entrar no 'BBB 20' Reprodução Internet Gabi Martins antes de entrar no 'BBB 20' Reprodução Internet Gabi Martins antes de entrar no 'BBB 20' Reprodução Internet Gabi Martins antes de entrar no 'BBB 20' Reprodução Internet Gabi Martins antes de entrar no 'BBB 20' Reprodução Internet Gabi Martins Reprodução de internet Gabi Martins Reprodução de TV Gabi Martins Reprodução Gabi Martins Reprodução Rafa Khalimann e Gabi Martins também estão no 'BBB20' reprodução instagram

Recentemente, Gabi se envolveu em algumas polêmicas. A primeira delas foi quando revelou estar com covid-19. Os fãs acharam estranho o fato de a cantora fazer propaganda de uma marca de máscaras de proteção contra o coronavírus e ter contraído a doença.

A polêmica mais recente envolvendo Gabi também tem a ver com o coronavírus. É que a também ex-BBB Rafa Kalimann se incomodou ao saber que Gabi testou positivo para a doença poucos dias após visitá-la em sua casa e ter contato com seus parentes. Gabi afirmou ter pedido desculpas para a amiga logo após o diagnóstico, mas Rafa afirmou que só soube que Gabi estava doente pela mídia.