Internado, pai de Anitta posa com filho descoberto no ano passado no hospital

Rio - Mauro Machado, pai da cantora Anitta, recebeu no hospital a visita de Felipe Terra, seu filho descoberta no ano passado. Ele postou uma foto em que aparece na unidade médica com o filho. "Meu mais novo Machado tomando conta do pai no hospital. A vida é linda", escreveu.

O pai da cantora contou que está internado desde segunda mas não deu mais detalhes sobre o assunto. "Meus queridos seguidores, obrigada por todas mensagens no direct. Não posso responder. Estou internado desde segunda", disse.

Ele tranquilizou os seguidores informando apenas que não se trata de covid-19. "Estou bem. Não é Covid-19 e estou em um hospital que não atende Covid-19. Volto rapidinho", finalizou.