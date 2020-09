Adriana Calcanhotto apresenta show inédito amanhã

Rio - As apresentações online continuam como a opção de entretenimento ideal em mais um fim de semana da pandemia. A atração deste sábado, às 21h, é a exibição online do show inédito de Adriana Calcanhotto com músicas do álbum 'Só'. Em tom bem humorado, a cantora dá os detalhes da turnê express, transmitido pela plataforma do Instituto Evoé. "A sensação é muito boa, embora não seja uma volta aos palcos. Eu vou para um palco apenas e fazer uma turnê que começa e termina no mesmo dia. Mas a sensação de palco, coxia, camarim, bastidores e tudo aquilo, nossa, a animação é grande", revela Adriana, que comemora as vantagens adquiridas com a tecnologia.

"Não substitui uma plateia ao vivo que, como um professor ao vivo, é sempre diferente. Mas a gente tem essa possibilidade e tem uma coisa muito legal acontecendo. É uma estreia mundial, né? Tem gente de outros países comprando os ingressos. Então é tudo novo e todo mundo vai ver na mesma hora. E eu ainda vou voltar para dormir em casa, é maravilhoso", brinca a cantora.

O show faz parte da iniciativa 'Palco Aberto', do Teatro Riachuelo. Os valor dos ingressos (R$ 20, no Sympla) será completamente revertido aos músicos. "Produção de arte nesse momento é tão importante quanto sempre. E a arte tem ajudado as pessoas a solucionarem e criarem coisas novas. No nosso caso, que somos profissionais disso, eu fico contente de ver minha equipe trabalhando, por exemplo, para a gente não deprimir. A arte ajuda a todos nós", defende Adriana, que tem um desejo bem simples para quando a rotina voltar ao normal. "Primeira coisa que eu vou fazer quando puder ir à rua é cortar o cabelo como todo mundo".

Experiência de cinema

Outra opção online para o fim de semana é a 15ª CINEOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto. Neste ano, em formato digital, o evento traz uma programação com exibições de filmes em pré-estreias nacionais e retrospectivas, debates, oficinas, quatro masterclasses com nomes internacionais e shows musicais. O detalhe da programação completa pode ser conferido no site www.cineop.com.br.