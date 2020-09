Ferrugem lança Tristinha e inova com live "red carpet" no Youtube nesta sexta-feira

Rio - Após uma série de ações interativas com os fãs que estavam ansiosos pelo lançamento de um novo trabalho do fenômeno da nova geração do pagode e samba, Ferrugem lança nesta sexta-feira, 4 de setembro, três novidades. A primeira delas é o single “Tristinha”, disponibilizado em todas as plataformas de streaming à 0h, na virada de quinta para sexta. Já no começo da tarde, a partir das 14h, acontece uma ação inédita – especialmente entre músicos brasileiros – que é um red carpet (formato de live) no Youtube. Ela terá apresentação do humorista Yuri Marçal, além de cinco fãs do cantor selecionados no grupo do Telegram, feito durante o pre save da faixa. A live acontece momentos antes do lançamento oficial do conteúdo visual de “Tristinha” (agendado para acontecer às 15h).



“Estou muito empolgado com esse lançamento. Tristinha abre alas para meu novo álbum, que foi feito tudo com muito amor. Os fãs estavam me pedindo já há algum tempo um som novo, então espero levar boas experiências com essa música para eles. Além disso, preparei essa novidade, que é um conteúdo visual para a faixa. Sem contar esse red carpet, que vai ser irado. Vamos poder estar juntos em um esquenta através de uma live no Youtube momentos antes da estreia desse material audiovisual”, comenta Ferrugem.



Com composição de Lincoln de Lima e Diego Orelha, a música é uma declaração apaixonada que ressalta a maneira que toda mulher deve ser tratada dentro de um relacionamento, com respeito e amor. “Tristinha” é a primeira faixa do álbum visual “Abre Alas”, que será lançado ainda neste semestre e traz em seu nome uma homenagem a canção de Ivan Lins, regravada com um arranjo inédita por Ferrugem.



Outro destaque é o projeto audiovisual do álbum, cujo single apresenta uma performance em estúdio do cantor, com direito a telão com projeções de imagens e muita emoção. A direção é de Rômulo Menescal e Vinicius Olivo.



Letra



Música: Tristinha



Artista: Ferrugem



Autores: Lincoln de Lima e Diego Orelha







Todo fim é um recomeço



De uma nova chance para amar



Toda vez que eu te encontro



Coração insiste em falar







Eu só preciso de 1 minuto com você



Para me declarar



Meu olhar te segue sem eu perceber



Já deu para notar







Que ele não te faz feliz e sinto



Que você também me quer



Eu não te trocaria por bebida



E muito menos por outra mulher



Ele faz com você



O que eu não vou fazer







Te deixa em casa sozinha



Chorando na cama, dormindo tristinha



E eu sonhando contigo



Em ser teu marido a vida todinha







Te deixa em casa sozinha



Rolando na cama, dormindo tristinha



E eu sonhando contigo



Em ser teu marido a vida todinha