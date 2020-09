Rio - José Loreto aproveitou o dia de sol para levar a filha, Bella, à praia. O ator e a menina se divertiram na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Pai e filha protagonizaram momentos fofos brincando no mar. Bella é fruto do casamento de José Loreto com Débora Nascimento.