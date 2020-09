Aventuras Maternas: descontos, projetos sociais e diversão para crianças

Sessão dupla agita drive-in no próximo final de semana



Sucesso nos anos 80 e 90, os drive-ins voltaram com força total nesse período. E para quem mora no Rio, o Clubinho de Ofertas, em parceria com a Go Dream Drive-in no BarraShopping, está com uma oferta que promete divertir as crianças no próximo final de semana. No próximo sábado, dia 05 de setembro, terá sessão dupla com “D.P.A. - A Marca da Maldade” + “Miraculous”. Em DPA, após ser picada pela terrível Bruxa Marga, Leocádia começa a ter surtos de maldade. Para proteger os moradores do prédio, os detetives vão precisar de uma ajuda especial: a feiticeira Berenice. Já em Miraculous, Ladybug e Cat Noir vão viver várias aventuras. A apresentação começa às 14h e pelo Clubinho de Ofertas tem preço especial - de R$56 por R$52 por veículo com até 4 pessoas ou 4 adultos e 1 criança, e estacionamento incluso por 3 horas. Para comprar, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/dpa-a-marca-da-maldade-miraculous-1391



Liquidação roupas infantis



A marca de roupas infantis está com descontos de até 60% na Semana Mágica. Peças de meia estação como vestidos, camisetas e shorts, para vestir desde bebês até adolescentes de 16 anos, entraram na liquidação. É possível encontrar até mesmo acessórios a partir de R$7,98 ou camisetas a partir de R$14,99. Com o cupom AVENTURASMATERNAS5, o frete é grátis e os clientes ganham mais 10% de desconto.



Mais informações: www.alphabeto.com/off







Projeto visa ajudar o aprendizado de crianças durante a quarentena



A Fundação ArcelorMittal apresenta um projeto para ajudar famílias no cuidado de seus pequenos. Com o objetivo de tratar de assuntos relacionados à saúde emocional das crianças, o "Antenados" é voltado para os colaboradores da empresa que tenham filhos de até 12 anos e aos seguidores das redes sociais da instituição. O projeto vai oferecer dicas e atividades para pais e mães realizarem com os seus filhos no dia a dia, para auxiliá-los a compreender os sentimentos em decorrência do isolamento social, a suspensão de aulas presenciais, a falta dos amigos e professores e outras mudanças que tenham afetado este período. Todo o conteúdo está alinhado às competências gerais previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que padroniza as diretrizes de ensino no Brasil. O material será divulgado por e-mail e posts nas redes sociais, além de estar disponível na íntegra no site da Fundação ArcelorMittal (www.fundacaoarcelormittal.org.br).







Viva o vira-lata caramelo



Não é preciso ir muito longe para dar de cara com o cãozinho mais famoso e querido do Brasil: o vira-lata caramelo. De acordo com pesquisas realizadas por diferentes instituições, os cães sem raça definida (SRD) são maioria nos lares brasileiros. Por isso, a Petz lançou uma ação especial para incentivar a adoção e proteção desses xodós de quatro patas. Com o ganho de popularidade na internet - onde surgiram vários memes divertidos e até mesmo uma petição pública para incluir a imagem do vira-lata caramelo na nova nota de R$ 200,00 reais lançada no último dia 02/0) pelo Banco Central -, a Petz entendeu o apelo e resolveu ir além para homenagear o SDR: uma nota de R$ 300,00 só para ele! Essa cédula será um voucher para que 10 influenciadores digitais amigos das causas animais doem uma nota cada para uma ONG parceira do Adote Petz. Vale lembrar que a cédula não possui valor financeiro. A iniciativa da empresa também reúne uma série de ações que ajudarão a dar visibilidade à causa do bem-estar do animal. Este site é uma delas: http://bit.ly/Petz_vira-lata_caramelo. Quem acessar, pode criar sua própria nota personalizada com a foto do seu amado pet e compartilhar nas redes. O site também conta com informações sobre adoção, posse responsável e bem-estar animal. Os usuários também poderão deixar seu depoimento sobre esses pets que são tão queridos dos brasileiros.







Materias escolares com desconto



A loja online Fábrica 12 está com descontos de até 40% em mochilas, lancheiras, estojos cadernos, pastas e outros acessórios escolares com estampas de vários personagens. A ideia é oferecer soluções econômicas para os consumidores antes da corrida para a compra de material para o ano letivo de 2021.



Mais informações: www.fabrica12.com.br







Hello Kitty Fun



Com o sucesso da primeira temporada, a continuação da série Hello Kitty Fun terá 8 episódios e será lançado semanalmente, às quartas-feiras, para toda a América Latina. No Brasil, eles poderão ser encontrados no canal oficial do YouTube Hello Kitty Brasil. A série Hello Kitty Fun destaca-se por ser multitarget e apresentar um traço diferenciado e um estilo minimalista, encantando pessoas de todas as idades, assim como a Hello Kitty. Cada episódio contará com 50 segundos de duração, onde a personagem sairá em uma jornada por diferentes destinos em sua Road Trip em uma charmosa Kombi. Ela passará por situações inusitadas que sempre acontecem nas viagens, retratadas de forma divertida, as quais resolverá com toda a fofura que só a Hello Kitty tem. O material foi produzido pela Split Studio, produtora nacional, e será veiculado até outubro.







Um livro para crianças inquietas



Conheça Chicó, um macaquinho divertido e questionador. Suas experiências a partir dos quatro anos são narradas na obra “Macaquinho Chicó”, primeiro lançamento de uma série de livros de comédia, romance e aventura da escritora Scheila Richartz e da ilustradora Natália Hames. Simplesmente feliz por viver de acordo com a sua essência, Chicó encara o dia a dia sem máscaras e mecanismos de defesa. Conforme se desenvolve, tudo vira pergunta: se algo não pode ser feito, ele precisa entender o motivo. Chicó é inspirado na observação do desenvolvimento da filha de Scheila, na época com três anos. A história ficou guardada por 14 anos para ser ilustrada por Natália, que agora também tem uma filha com a mesma idade. Juntas, narram por meio da linguagem verbal e não verbal as aventuras de Chicó e também os desafios dos pais nas funções familiares. Apesar de ser escrita para crianças, “Macaquinho Chicó” relembra aos pais e educadores as vontades e curiosidades dos pequenos... sensações e memórias muitas vezes esquecidas pelos adultos em meio tanta correria do dia a dia. O livro é editado pela Dialética e sai por R$ 24,99. Para comprar, acesse https://amzn.to/3jH9M8d







Literatura, inclusão e acessibilidade



O Projeto Literatura Acessível, série de livros inteiramente acessíveis, que visa a sensibilizar crianças e escolas quanto à importância da temática da inclusão e da acessibilidade, preparou um presente neste período de isolamento social: agora também é possível assistir online as contações das histórias com a atriz Bia Mussi e o artista cego Marcos Lima, idealizador do Projeto Histórias de Cego. São versões com legendagem e audiodescrição, seguindo as exigências de acessibilidade da Secretaria Especial de Cultura, que podem ser encontradas em https://linktr.ee/LiteraturaAcessivel. Em setembro, estão programados os lançamentos de “O menino que escrevia com os pés” (dia 7) e “A menina que perdeu a perna” (dia 18). Também por conta da Covid-19, o projeto disponibilizou os títulos em formato ebook. Por meio de parcerias com secretarias de educação, esporte e da pessoa com deficiência de diversas cidades do Brasil, os ebooks já alcançam mais de dois milhões de alunos. Psicóloga, Mestra em Letras e Ciências Humanas e doutoranda em Educação na Perspectiva Inclusiva, Carina Alves escreveu os livros, dois com participação de Mari Meira, e um, em parceria com Elyse Mattos, fundadora do Instituto Ico Project, voltado à causa do autismo. São obras de ficção, disponíveis em versões físicas e em ebooks em multiformato – Libras, braille, audiodescrição e pictograma – e multilinguismo – português e alemão. O Literatura Acessível é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com Patrocínio do Instituto CCR e Supergasbras e Produção da Burburinho Cultural. A Realização é do Instituto Incluir, Superar, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil Governo Federal.







Para quem ama a natureza



Prepare o fôlego, pois em setembro o Love Nature convida a todos para mergulhar em paraísos submersos. A programação do canal destaca o Dia Internacional da Limpeza de Praias e Rios, a ser comemorado no próximo dia 20, com o Especial Praia Limpa. A atração visita diferentes mares ao redor do mundo e apresenta a força de ecossistemas impressionantes. O conteúdo, que estreia amanhã, dia 5, às 14h, é baseado nas produções internacionais The Living Beach, Australia`s Hidden Islands, Ocean Parks, Coastal Africa e Waterworld Africa. O Especial Praia Limpa irá ao ar todos os sábados, no mesmo horário.







Acrobacias em casa



A Cia. Barnabô apresenta o espetáculo circense "Rústico" no próximo sábado (5/9), pela série Crianças #EmCasaComSesc. Criado em coprodução com a Cia. Cíclicus, da Espanha, "Rústico" traz uma narrativa acrobática sobre a natureza, apresentada direto do quintal dos artistas. A sessão começa ao meio-dia, no perfil do Sesc Ao Vivo no Instagram e no canal do Sesc São Paulo no YouTube. A Cia. Barnabô é formada por Luciana Menin e Pablo Nordio, ela de Minas Gerais e ele da Argentina. Em "Rústico" os artistas trazem para a cena animais e personagens cativantes, como Peperina e Dom Molina, que pertencem a um território de amor e de campo, de luta e de esforço, de uma vida juntos. A história é contada por meio de acrobacias de solo e aéreas e representações lúdicas. Para realizar a apresentação na web, foram feitas pequenas alterações a fim de adaptar o espetáculo ao quintal da casa da dupla. A sessão terá a duração de 40 minutos e a classificação indicativa é livre. A série oferece, todos os sábados, ao meio-dia, uma atividade diferente, ao vivo, para que pais e filhos possam curtir juntos e em segurança diretamente de suas casas. A programação é pensada para o público familiar em tempos de distanciamento social por conta do novo coronavírus, que levou ao fechamento das unidades em todo o estado para evitar a disseminação da Covid-19.







Ritmo, voz e ensinamentos



Quando a Céu canta o sobre o “Pomar”, fala também da importância de cultivar e ter paciência. Zeca Baleiro dá voz não apenas à “Birra”, mas como trabalhar a irritação. Em “Brincar de Pular”, Sergio Loroza reconhece as semelhanças e diferenças de cada um e fala também da compaixão. Marcelo Pretto do Barbatuques usa o próprio corpo como instrumento em “Truque do Batuque”, mostrando que criar música pode ser fácil e divertido. Já Fernanda Abreu empresta seu swing carioca para abordar o respeito às diferenças em “Cada um Tem Seu Jeito”. Assim é a nova série divertida de animações Blockos.tv. Cada um com seu estilo, ritmo, voz e o mesmo objetivo: entreter as crianças e promover o desenvolvimento sócio emocional durante os primeiros anos de vida. A primeira temporada tem 5 episódios e já está disponível gratuitamente no YouTube e nas redes sociais Instagram e Facebook - www.youtube.com/c/BlockosTV, @blockos.tv e facebook.com/blockos.tv







Programação especial para aproveitar o feriado



Com o feriado chegando, a Nick preparou uma programação superespecial com duas estreias e o retorno da série brasileira “Os Under-Undergorunds”, a partir de sábado, 05 de setembro, 12h. “Dorg Van Dango” chega à programação também no sábado, dia 05 de setembro, às 18h, e “As Aventuras de Paddington”, animação baseada na série de filmes homônima, estreia na segunda-feira, 07 de setembro, às 6h30.