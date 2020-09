Lollapalooza é adiado novamente por causa da pandemia

Rio - O Lollapalooza Brasil, que originalmente aconteceria em abril deste ano, foi adiado para dezembro e, agora, foi adiado novamente. A organização do festival anunciou nesta sexta-feira (4) que a próxima edição do festival vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.



A organização havia dito que Guns N' Roses, Strokes e Travis Scott estavam confirmados para dezembro de 2020, mas no novo comunicado não foram divulgados os nomes das atrações de 2021. A organização ainda diz que os ingressos para o evento de 2020 continuam válidos para o próximo ano.