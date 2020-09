Rio - A ex-BBB Vivian Amorim está curtindo os três dias do feriadão de Independência do Brasil com o namorado, Leo Hirschmann. O casal viajou para Arraial do Cabo, no Rio. Vivian postou uma foto em que aparece beijando o namorado durante um passeio de barco. "Reza a lenda que o casal que se beija em frente à fenda de Nossa Senhora de Assunção, nunca mais se separa", escreveu a ex-BBB na legenda da foto, publicada no Instagram.