Bárbara Borges comemora dois anos sem bebida alcoólica

Rio - Bárbara Borges, de 41 anos, está comemorando uma data especial nesta terça-feira. A atriz, que também é ex-paquita, está há dois anos sem bebidas alcoólicas.

"Maior que a conquista em batalha de mil homens mil vezes é a conquista de si mesmo'. Buda. Dois anos que me libertei de um padrão que não me fazia mais bem! Enfrentei a minha batalha interna! Abandonei a minha válvula de escape e encontrei a liberdade do meu ser", escreveu na legenda da foto que postou em comemoração a data.