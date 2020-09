Irmã de Neymar posa de biquíni neon na Grécia

Rio - Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, segue curtindo uns dias de sol na Grécia. Ela postou no Instagram, nesta quarta-feira, em que aparece mostrando suas curvas com um biquíni neon e óculos escuros.

Na legenda da foto, Rafaella postou apenas um coração. A irmã do jogador desativou os comentários da publicação, que já teve mais de 68 mil curtidas.

Rafaella está hospedada em um luxuoso hotel de Mykonos. O local tem diárias que variam entre 5,7 mil a 62 mil reais. A acomodação mais cara tem três quartos e piscina privativa.