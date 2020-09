16/01/2019 - Colunista Rodrigo Teixeira, da coluna "Que isso, gordinho?", entrevista e faz live com ex integrantes do reality show Big Brother Brasil, programa da TV Globo. Na imagem, Franciele Grossi. Foto de Alexandre Brum / Ag. O Dia - JORNAL MEIA HORA O DIA CIDADE TELEVISÃO TV GLOBAL INTERNET ENTREVISTA ENTRETENIMENTO EVENTO PAREDÃO VOTO

Alexandre Brum / Agencia O Dia