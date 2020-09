'Os Normais 2' reestreia em drive-in

Rio - O casal Rui e Vani, interpretados por Fernanda Torres e Luis Fernando Guimarães, tem um encontro marcado para esta sexta (11), no escurinho do cinema. “Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca de Todas”, segundo longa-metragem que se originou da serie de TV homônima de sucesso, será exibido na sessão Globo Filmes – que assina a coprodução do filme - nos drive-ins Go Dream de São Paulo e Rio de Janeiro, às 17h20, e no Recife, às 16h30.



A sequência lançada em 2009 ganha novamente a tela grande 11 anos depois. Assim como a série de TV e o primeiro filme, “Os Normais 2” tem direção de José Alvarenga Jr. e roteiro de Alexandre Machado e Fernanda Young. Na trama, o casal quer apimentar a relação após 13 anos e sai em busca de uma aventura, encontrando as mais inusitadas figuras na noite carioca.