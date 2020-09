Novo projeto de lives da Benfeitoria recebe o diretor da Casa 1

Rio - A Benfeitoria, uma das maiores plataformas de financiamento coletivo do país, está fazendo uma série de lives, unindo os projetos Bossa Nossa, canal dedicado aos produtores culturais e artistas do Rio de Janeiro, e o CRIA, um manifesto sobre a potência do financiamento coletivo como resistência. O convidado dessa quinta é Lucas, diretor da Casa 1, que acolhe 20 jovens LGBT que foram expulsos de casa, que inclui biblioteca comunitária, atendimento a população em situação de rua, atendimento psicoterápicos e cursinho preparatório para o ENEM. A Casa 1 se inscreveu no site da Benfeitoria e já arrecadou 92% da meta, atingindo R$73 mil. As lives acontecem no Instagram da Benfeitoria (@benfeitores), toda quinta, às 19h.