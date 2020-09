Rio - A separação de Whindersson Nunes e Luisa Sonza voltou aos holofotes agora que a cantora assumiu seu relacionamento com Vitão. Muitos internautas estão revoltados porque acreditam que a cantora está com Vitão desde quando ainda era casada com Whindersson. Luisa e Vitão negam.

Galeria de Fotos Petição fake para Arthur Aguiar vingar Whindersson Nunes Reprodução Internet Luisa Sonza e Vitão Reprodução Luisa Sonza e Vitão Reprodução Luisa Sonza e Vitão Reprodução Luisa Sonza e Vitão Reprodução Luísa Sonza e Vitão assumem romance Reprodução instagram Luísa Sonza e Vitão assumem romance Reprodução instagram Luísa Sonza e Vitão assumem romance Reprodução instagram Luísa Sonza e Vitão assumem romance Reprodução instagram Luísa Sonza e Vitão assumem romance Reprodução instagram Luisa Sonza e Vitão Reprodução

Na internet, a situação gerou vários memes e sobrou até para Arthur Aguiar. Sim. O ator, que segundo Mayra Cardi, teve mais de 30 amantes, é a aposta dos internautas para "vingar" Whindersson. Foi criada uma petição no site Change.Org com o pedido. A tal petição já tem mais de seis mil assinaturas.

Senado federalismo: Petição pro Arthur Aguiar vingar o Whindersson - Assine a petição! https://t.co/mvKntO6iag via @change_br — Ô Hemarfrodita (@SumidadeI) September 11, 2020

"Só um homem pode vingar o Whindersson. Sai que é tua, Arthur Aguiar", disse um internauta no Twitter. Os internautas também trouxaram à tona um comentário de Vitão em uma foto antiga de Whindersson Nunes e Luisa Sonza. "Meu casal", escreveu o cantor na ocasião.