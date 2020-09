'The Voice Kids' volta ao ar amanhã

Rio - Amanhã, às 12h45, após o 'Esporte Espetacular', a Globo volta a exibir o 'The Voice Kids'. A quinta temporada, interrompida por conta da pandemia, começará com um episódio especial, que relembra os momentos mais marcantes do programa até agora. A partir do domingo seguinte, dia 20, as 24 crianças que passaram pelas fases de 'Audições às Cegas' e 'Batalhas', e permanecem na disputa, voltam para apresentações inéditas.

As apresentações, no entanto, serão feitas diretamente das casas dos participantes. Os shows serão acompanhados e avaliados dos estúdios por Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown. Os dois últimos programas — semifinal e a grande final — também acontecerão ao vivo, nos primeiros domingos de outubro, dias 4 e 11, respectivamente.

Responsável pela apresentação do reality ao lado de Thalita Rebouças, André Marques está ansioso para a retomada. "Sinto saudades das crianças e da equipe. Sempre os acompanho pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. O nosso reencontro vai ser emocionante, com certeza", afirma.

A Globo reforça que, assim como os programas que já retornaram aos estúdios, o 'The Voice Kids' está sendo desenvolvido com todos os cuidados previstos no protocolo de segurança da emissora.