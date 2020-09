'Mulheres Apaixonadas' volta a ser sucesso quase 20 anos depois

Depois de quase 20 anos de sua primeira exibição, "Mulheres Apaixonadas", clássico de Manoel Carlos, está fazendo o maior sucesso no Viva. A trama está sendo exibida desde 24 de agosto e teve o melhor desempelho entre todas as novelas já exibidas no canal.



Na comparação com as duas primeiras semanas, a novela de Maneco, exibida originalmente em 2003, superou até mesmo o sucesso de "O Clone" (2001-02) e de "O Cravo e a Rosa" (2000-01), que foram suas antecessoras.



A trama, inclusive, fez com que o Viva liderace o ranking nacional da TV paga. Em comparação com a então recordista, O Cravo e a Rosa, de Walcyr Carrasco, reprisada em 2019, o crescimento de audiência foi de 37% na faixa de exibição, das 23h à meia-noite. As informações são da colunista Patricia Kogut.



E parece que o sucesso atual de "Mulheres Apaixonadas" é um revival do que já aconteceu em 2003, quando a trama garantia média de audiência de 47 pontos à Globo.