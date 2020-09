São Paulo - Luisa Sonza, Luan Santana e Giulia Be se reuniram no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, na noite deste domingo. O trio posou para um ensaio fotográfico para divulgar que fará uma live, no dia 26 de setembro, às 20h.

A live será uma das comemorações dos 13 anos de carreira de Luan Santana e eles vão cantar músicas em inglês e espanhol. Jade Magalhães, noiva de Luan, acompanhou o cantor nos bastidores do ensaio.