Rio - Isabella Santoni aproveitou o domingo para ensinar a irmã mais nova, Nina, a surfar. A atriz e o namorado, Caio Vaz, praticaram com a menina na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio. Isabella se mostrou animada com os progressos da irmã e protagonizou momentos de fofura ao lado de Nina. Recentemente, Isabella Santoni passou pouco mais de duas semanas com o namorado nas Ilhas Maldivas.