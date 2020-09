Rock Horror Film: festival de cinema de terror invade a web

Rio - Criadora do festival carioca de filmes de terror Rock Horror Film, a atriz e cineasta Chrys Rochat começava a pensar na edição 2020 do evento, quando foi surpreendida pela pandemia. "A primeira coisa que eu pensei foi: 'fazer o que nesses tempos aterrorizantes que a gente está vivendo?' Já vi isso em filmes, mas nunca na vida real", conta ela, que acabou migrando tudo do evento para a internet. Ela realiza o festival entre os dias 17 e 27 de setembro. E acabou sendo obrigada a ver as vantagens do isolamento.



"Eu acho que estou até tendo mais trabalho com o festival sendo online do que se eu estivesse fazendo fisicamente, porque estou trancada em casa e trabalhando direto", brinca. "Por causa do isolamento, conseguimos ter todos os diretores dos filmes participando das mesas redondas. Se fosse numa edição física, não teríamos como trazer diretores de 21 países. Tanto que a partir de agora eu quero que o festival seja sempre híbrido"

Nomes como o diretor americano Jonathan Martin (que faz nos dias 17 e 20 um workshop sobre como preparar seu filme para festivais) e o ator boliviano Fernando Arze se unem a uma lista de profissionais de vários países, que vão falar em webinars sobre cinema. Sem contar a lista de bandas que tocam (igualmente pela internet) no evento, que inclui nomes nacionais (como a carioca Balba e o guitarrista e produtor André Moraes) e internacionais (como a banda mexicana Los Idolos Del Momento).No dia 16 já rola um esquenta do evento com a banda argentina Senor Bestia, às 22h, no canal do YouTube do festival (saiba mais, acompanhe o evento e veja toda a programação no site do evento: www.rockhorrorfilmfestival.com ). Entre os palestrantes e debatedores do festival, há nomes nacionais como os jornalistas Roberto Sadovski e Ricardo Schott (colaborador de O DIA).Os filmes serão divididos em mostras como Virada Aterrorizante (logo na madrugada do dia 17), Amanhecer Tenebroso (manhã do dia 18) e várias outras. Entre os destaques internacionais, tem 'Celebrity Crush', filme dirigido, roteirizado e protagonizado por Oliver Robins, que marcou época interpretando o garotinho de 'Poltergeist', e que é uma das produções que ganha exibição logo no dia 17 à meia-noite. A mostra Anoitecer Sinistro, no mesmo dia às 18h, traz 'Possessões', filme de Tiago Santiago, com Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Antonio Pitanga e Ittala Nandi.E outra novidade do evento é a presença da série Documentários Aterrorizantes. Entre os filmes, 'Medium', de Monica Demes. E 'Nosferatu - O Primeiro Vampiro', filme de Wayne Keeley com música da banda de metal gótico Type O'Negative. "Também tem as animações, pelas quais eu estou apaixonada", conta Chrys.