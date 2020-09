Rio - A ex-BBB Rafa Kalimann abandonou os cachos por um tempinho por conta de uma sessão de fotos e fez o maior sucesso ao surgir com os cabelos bem lisos nas redes sociais. Ela postou algumas fotos do novo visual no Instagram e recebeu vários elogios. "Amei o hair liso", disse uma seguidora. "E esse cabelo liso? Ameiii", disse outra pessoa. "Esse cabelo tá tudo", disparou uma fã. "Essa princesa a Disney não tem", brincou um seguidor.

Veja mais fotos abaixo: